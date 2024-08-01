Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле опустился до 53,6 пункта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2024 года составил 53,6 пункта, снизившись с июньских 54,9 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как показали последние данные, темпы роста в секторе оказались самыми слабыми за шесть месяцев на фоне замедления притока новых заказов и объемов производства.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, компании сектора продолжили в июле фиксировать устойчивый приток новых заказов на фоне улучшения условий спроса и привлечения новых клиентов (текущая последовательность роста наблюдается с июня 2022 года). Однако негативный вклад в общий объем новых продаж внесло возобновившееся снижение новых экспортных заказов. Темпы их снижения стали самыми сильными с апреля, хотя в целом и были скромными. По оценкам респондентов, спад был связан с ослаблением спроса со стороны ключевых экспортных рынков. Как следствие, компании сбавляли темпы роста производства в июле.

Издержки компаний существенно возросли в прошлом месяце. Темпы инфляции издержек были самыми высокими с октября 2023 года. Респонденты сообщали о более высоких расходах на сырье, транспортировку и поставщиков, а также о неблагоприятных колебаниях валютного курса, которые привели к росту цен на импортируемые товары.

Возросшие издержки компании продолжили переносить на клиентов через повышение отпускных цен. Темпы инфляции отпускных цен замедлились с июня, но оказались быстрее исторического среднего.

Несмотря на более длительные сроки поставок и выросшие издержки, компании расширяли закупочную активность в июле. Некоторые респонденты связывали повышенную закупочную активность с неопределенностями относительно поставок новых материалов. Тем не менее темпы ее роста были самыми медленными с февраля.

Оптимизм компаний относительно перспектив производства сектора на ближайшие 12 месяцев сохранился. Деловая уверенность респондентов была связана с инвестициями в новое оборудование, развитием продукции и надеждами на более сильные условия спроса. Степень оптимизма мало изменилась с трехмесячного максимума июня.