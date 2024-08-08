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ЦБ усмотрел в июльской динамике финансовых потоков возможное начало охлаждения деловой активности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в июле указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в июле снизился на 1,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года. "Снижение входящих платежей наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей потребительского спроса", - подчеркивает регулятор.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 1,1%.

Финансовые потоки в отраслях потребительского спроса в июле выросли на 0,4%. Основным источником роста стали поступления в финансовых услугах. Сдерживали динамику сектора оптовая и розничная торговля, а также производство пищевых продуктов.

Платежи в отраслях государственного спроса сократились на 4%, инвестиционного спроса - на 0,8%, промежуточного спроса - на 0,9%.

Поступления в отраслях внешнего спроса в июле снизились на 2,8% по сравнению со средним уровнем II квартала. Объем входящих платежей уменьшился в добыче угля, добыче металлических руд и металлургии, увеличился - в добыче сырой нефти и природного газа и нефтепереработке.

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