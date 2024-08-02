Chevron сократила чистую прибыль на четверть во II квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и умеренный рост выручки во втором квартале 2024 года, при этом выручка превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $4,43 млрд, или $2,43 в расчете на акцию, против $6,01 млрд, или $3,2 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,55 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель в размере $2,93 на акцию.

Выручка увеличилась на 4,7%, до $51,9 млрд, существенно превзойдя консенсус-прогноз на уровне $48,68 млрд.

В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль понизилась до $4,47 млрд с $4,94 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель упал до $597 млн с $1,51 млрд.

Свободный денежный поток во втором квартале составил $6,3 млрд, не изменившись в годовом выражении. Капиталовложения увеличились до $4 млрд с $3,8 млрд.

Добыча Chevron во втором квартале подскочила на 11% в годовом выражении благодаря приобретению новых активов.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере $1,63 на акцию (годом ранее - $1,51 на акцию). Выплаты начнутся 10 сентября, реестр акционеров закрывается 19 августа.