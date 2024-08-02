Поиск

Chevron сократила чистую прибыль на четверть во II квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли и умеренный рост выручки во втором квартале 2024 года, при этом выручка превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $4,43 млрд, или $2,43 в расчете на акцию, против $6,01 млрд, или $3,2 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,55 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель в размере $2,93 на акцию.

Выручка увеличилась на 4,7%, до $51,9 млрд, существенно превзойдя консенсус-прогноз на уровне $48,68 млрд.

В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль понизилась до $4,47 млрд с $4,94 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель упал до $597 млн с $1,51 млрд.

Свободный денежный поток во втором квартале составил $6,3 млрд, не изменившись в годовом выражении. Капиталовложения увеличились до $4 млрд с $3,8 млрд.

Добыча Chevron во втором квартале подскочила на 11% в годовом выражении благодаря приобретению новых активов.

Компания анонсировала квартальные дивиденды в размере $1,63 на акцию (годом ранее - $1,51 на акцию). Выплаты начнутся 10 сентября, реестр акционеров закрывается 19 августа.

Chevron США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов

Правительство разрешило продажу до 500 тысяч тонн зерна из госфонда

Правительство разрешило продажу до 500 тысяч тонн зерна из госфонда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });