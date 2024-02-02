Chevron сократила чистую прибыль почти в три раза в IV квартале

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в четвертом квартале 2023 года сократила чистую прибыль почти в три раза, выручку - на 16,5%, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,26 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $6,35 млрд, или $3,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает в себя единовременное списание в размере $1,8 млрд в американском подразделении, занимающемся добычей и разведкой, а также $1,9 млрд в связи с ранее проданными активами в Мексиканском заливе. Колебания валютных курсов снизили прибыль еще на $479 млн.

Скорректированная прибыль составила $3,45 на акцию.

Выручка снизилась до $47,18 млрд против $56,47 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $3,19 на акцию при выручке в $50,9 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль в минувшем квартале упала в 3,5 раза, до $1,59 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - на треть, до $1,15 млрд.

Добыча Chevron в США подскочила на 34% и составила 1,598 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 1,192 млн бнэ/с в четвертом квартале 2022 года, в остальных странах добыча снизилась до 1,794 млн бнэ/с с 1,819 млн бнэ/с.

За весь 2023 год чистая прибыль компании составила $21,37 млрд (в 2022 году - $35,47 млрд), выручка сократилась до $200,9 млрд с $246,25 млрд. Мировая добыча превысила 3,1 млн бнэ/с, причем в США показатель вырос на 14%.

Свободный денежный поток в 2023 году составил $19,8 млрд по сравнению с $37,6 млрд годом ранее. Капиталовложения увеличились до $15,8 млрд с $12 млрд.

Chevron выплатила акционерам $26,3 млрд в течение прошлого года в виде выкупа акций и дивидендов, на 18% больше, чем годом ранее, отмечается в отчетности.

Котировки акций Chevron растут на 1% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании за последние 12 месяцев снизилась на 12,7% (до $277,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,6%.