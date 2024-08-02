Российские сталепроизводители в июле сократили объем экспорта по ж/д на 7,6% м/м

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в июле на экспорт по сети РЖД 1,59 млн тонн металла, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью железнодорожной компании. Это на 7,6% ниже июньского показателя в 1,72 млн тонн.

В направлении Европы на экспорт было отгружено 507,3 тысячи тонн металла против 450 тысяч тонн в июне (рост на 12,7%). Показатель без учета Турции понизился к предыдущему месяцу на 3,6% - до 224 тысяч тонн с 232,4 тысячи тонн. При этом экспорт российской стали в Турцию в прошлом месяце составил 283,3 тыс. тонн против 217,7 тыс. тонн в июне (+30%).

В июле назначением в Китай и на Тайвань было отправлено 160,4 тыс. тонн по сравнению со 138,2 тыс. тонн месяцем ранее (+16%).

Назначением в Мексику в прошлом месяце по сети РЖД перевезено 320,6 тыс. тонн металла против 509,3тыс. тонн, поставленных в июне в Мексику и Бразилию. Назначением в Бразилию в июле отгрузки не осуществлялись.

В страны СНГ в июле было отгружено 442,8 тыс. тонн металла, что на 5,3% ниже июньских объемов (467,7 тыс. тонн).

Назначением в страны АТР (без учета Китая и Тайваня) в прошлом месяце было поставлено 27,6 тыс. тонн по сравнению с 11 тыс. тонн металла месяцем ранее. В страны Ближнего Востока и Африки отгружено 107,5 тыс. тонн против 142,6 тыс. тонн в июне (-25%).

Экспорт из РФ железной руды и концентрата в июне составил 1,3 млн тонн по сравнению с июньским показателем в 1,5 млн тонн. Основной объем традиционно был отгружен в Китай - 1,2 млн тонн (1,2 млн тонн в июне).