Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 1,78%, на Аи-92 – на 2,69%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% до 73 353 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,69% до 55 770 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

29.07.2024 30.07.2024 % к пр. д. 31.07.2024 % к пр. д. 01.08.2024 % к пр. д. 02.08.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 72067 72248 0,25 72743 0,69 73454 0,98 73353 -0,14 1,78 Регуляр-92 54311 54860 1,01 55701 1,53 56043 0,61 55770 -0,49 2,69 ДТ-летнее 61841 62205 0,59 62584 0,61 62843 0,41 63190 0,55 2,18 Мазут топочный 36251 34999 -3,45 35685 1,96 34437 -3,5 34506 0,2 -4,81 Авиатопливо 80690 85012 5,36 85156 0,17 86488 1,56 86807 0,37 7,58 СУГ 34492 37805 9,61 38927 2,97 36719 -5,67 35575 -3,12 3,14

Цены приведены по национальному индексу