Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 1,78%, на Аи-92 – на 2,69%
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% до 73 353 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,69% до 55 770 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|29.07.2024
|30.07.2024
|% к пр. д.
|31.07.2024
|% к пр. д.
|01.08.2024
|% к пр. д.
|02.08.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|72067
|72248
|0,25
|72743
|0,69
|73454
|0,98
|73353
|-0,14
|1,78
|Регуляр-92
|54311
|54860
|1,01
|55701
|1,53
|56043
|0,61
|55770
|-0,49
|2,69
|ДТ-летнее
|61841
|62205
|0,59
|62584
|0,61
|62843
|0,41
|63190
|0,55
|2,18
|Мазут топочный
|36251
|34999
|-3,45
|35685
|1,96
|34437
|-3,5
|34506
|0,2
|-4,81
|Авиатопливо
|80690
|85012
|5,36
|85156
|0,17
|86488
|1,56
|86807
|0,37
|7,58
|СУГ
|34492
|37805
|9,61
|38927
|2,97
|36719
|-5,67
|35575
|-3,12
|3,14
Цены приведены по национальному индексу