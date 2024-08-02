Поиск

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 1,78%, на Аи-92 – на 2,69%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% до 73 353 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,69% до 55 770 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

29.07.2024 30.07.2024 % к пр. д. 31.07.2024 % к пр. д. 01.08.2024 % к пр. д. 02.08.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 72067 72248 0,25 72743 0,69 73454 0,98 73353 -0,14 1,78
Регуляр-92 54311 54860 1,01 55701 1,53 56043 0,61 55770 -0,49 2,69
ДТ-летнее 61841 62205 0,59 62584 0,61 62843 0,41 63190 0,55 2,18
Мазут топочный 36251 34999 -3,45 35685 1,96 34437 -3,5 34506 0,2 -4,81
Авиатопливо 80690 85012 5,36 85156 0,17 86488 1,56 86807 0,37 7,58
СУГ 34492 37805 9,61 38927 2,97 36719 -5,67 35575 -3,12 3,14

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $77,06 за баррель

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Минсельхоз сообщил об удвоении производства сыра в России за десять лет

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во II кв., выручка превзошла прогноз

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов

Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });