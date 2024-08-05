Уолл-стрит в пятницу закрылась падением индексов на 1,5-2,4%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали квартальные отчеты эмитентов и статданные.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

По данным правительства США, заказы промышленных предприятий в стране в июне уменьшились на максимальные с января 3,3% по сравнению с предыдущем месяцем на фоне снижения спроса на пассажирские самолеты и военную авиатехнику. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 3,2%, по данным The Wall Street Journal.

Без учета транспорта заказы выросли на 0,1%.

Акции Intel Corp. рухнули в цене на 26,1% по итогам торгов в пятницу. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток во втором квартале, сократил выручку и дал слабый прогноз, а также анонсировал приостановку дивидендных выплат и сокращение штата на 15%.

Капитализация Amazon.com Inc. упала на 8,8%. Выручка крупнейшего мирового интернет-ритейлера в апреле-июне оказалась хуже прогнозов рынка впервые за семь кварталов.

Рыночная стоимость Snap Inc. обвалилась на 26,9%. Владелец приложения Snapchat завершил минувший квартал с чистым убытком, получив выручку ниже ожиданий аналитиков.

Бумаги Booking Holdings подешевели на 9,2%. Инвесторов разочаровал квартальный объем бронирований оператора онлайн-сервисов для планирования путешествий.

Chevron Corp. потеряла 2,7% капитализации. Одна из крупнейших нефтяных компаний США сократила чистую прибыль на четверть во втором квартале, а ее скорректированная прибыль не оправдала прогнозов экспертов. Кроме того, она объявила о переносе штаб-квартиры из Калифорнии в Техас.

Акции другого нефтяного гиганта - Exxon Mobil - подешевели на 0,1%, хотя его чистая прибыль во втором квартале увеличилась на 17%, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Apple Inc. нарастила капитализацию на 0,7%. В третьем финквартале разработчик iPhone увеличил чистую прибыль на 11% и повысил выручку на 5%.

Цена бумаг сервиса доставки еды DoorDash Inc. подскочила на 8,4%. В прошедшем квартале он нарастил выручку на 23%, объем заказов - на 20%, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,51% и составил 39737,26 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,84% - до 5346,56 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,43% и составил 16776,16 пункта.