Кишинев ждет в 2025-2027 годах дефицит госбюджета Молдавии выше 3% ВВП

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило рамочную среднесрочную бюджетную программу на 2025-2027 годы, предполагающую дефицит бюджета на уровне более 3% ВВП ежегодно, сообщила пресс-служба правительства.

"По оценке, доходы республиканского публичного бюджета в 2027 году увеличатся на 17,2% по сравнению с 2025 годом, расходы - на 15,2%. В этих условиях дефицит национального публичного бюджета должен сократиться с 3,8% ВВП в 2025 году до 3,1% ВВП в 2027 году", - говорится в сообщении.

Параметры среднесрочной бюджетной программы основы на прогнозе роста ВВП в 2025-2027 годах на уровне 3-3,7% в год. По оценке правительства, в этом году рост ВВП составит около 2,5%.

В сообщении отмечается, что среднесрочный прогноз бюджета обеспечит стабильность инвестиций государства в проекты "Правительство строит". Приоритеты экономических и социальных реформ вытекают из программы деятельности правительства, национальной стратегии развития "Европейская Молдова 2030", соглашения об ассоциации Молдавии с Евросоюзом и других стратегических документов.

Документ ежегодно обновляется Министерством финансов. "Это начальный этап процесса разработки среднесрочной бюджетно-налоговой политики и проекта годового бюджета, который будет служить руководством для органов публичной власти при разработке своих бюджетных предложений на 2025 год", - отмечается в сообщении.

Бюджет Молдавии на 2024 год утвержден парламентом с дефицитом 15,8 млрд леев (около $0,9 млрд), или 4,6% прогнозного ВВП. Более половины дефицита бюджета ($490 млн в эквиваленте) планируется покрыть за счет внешних займов, дефицит на сумму $135 млн - за счет грантов.