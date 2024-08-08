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Сбербанк рассчитывает на рост дивидендов за 2024 год по сравнению с 2023 годом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Дивиденды Сбербанка по итогам 2024 года могут вырасти к уровню, выплаченному по итогам 2023 года, на фоне роста чистой прибыли, сообщил на телеконференции старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Мы будем стараться, стремиться придерживаться нашей утвержденной дивидендной политики, которая предполагает выплату дивидендов в 50% от прибыли предыдущего года", - сказал он.

"Рост дивидендов зависит от того, каким будет размер прибыли. В целом по этому году, как вы видите из нашей отчетности и наших прогнозов, мы ожидаем превысить результат по прибыли, который был получен за прошлый год, поэтому при соблюдении дивполитики, при комфортной позиции по достаточности капитала наш дивиденд действительно в следующем году (по итогам 2024 года - ИФ) может вырасти по отношению к тому, который мы заплатили сейчас (по итогам 2023 года - ИФ)", - отметил Скворцов.

Сбербанк в четверг повысил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год: ждет ее свыше 23% против более 22% ранее.

За 2023 год банк выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк планировал направить 752,1 млрд рублей, 50% от чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2023 году получил 1 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Сбербанк Тарас Скворцов
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