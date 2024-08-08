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Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк во II квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1% - до 418,7 млрд рублей против 380,3 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль банка в I полугодии выросла на 10,7% - до 816,1 млрд рублей с 737,5 млрд рублей за январь-июнь 2023 года.

Результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в I полугодии 2024 года на 9,8% - до 810 млрд рублей, во II квартале - на 8,7% - до 413 млрд рублей.

По итогам результатов за полугодие Сбербанк повысил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год: ждет ее свыше 23% против более 22% ранее.

"Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз - рентабельность капитала группы Сбер превысит 23% за 2024 год", - отметил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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