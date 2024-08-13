Рубль во вторник упал в паре с юанем, обновив минимальные отметки с конца июня

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам вторника, обновил в ходе торгов максимумы с конца июня. Его курс в 19:00 составил 12,08 руб., что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 2,7117 рубля, до 92,6592 руб., и увеличил курс евро на 3,8738 рубля, до 100,559 руб.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2024 года вырос на 1,8% по отношению к июню, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-июле текущего года реальный эффективный курс рубля поднялся на 10,2%.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2024 года составило $39,7 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2024 года выросло на 22%, до $76,6 млрд по сравнению с $63,0 млрд за аналогичный период 2023 года.

В июле 2024 года сальдо счета текущих операций было отрицательным - $0,5 млрд - после положительного сальдо в июне ($5,1 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика сальдо обусловлена во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса.

Профицит торгового баланса в июле снизился на 30%, до $8,1 млрд с $11,5 млрд в июне (оценка за июнь была уточнена в сторону повышения), из-за сокращения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с июлем 2023 года ($6,2 млрд) увеличился на 31%. В июле 2023 года сальдо счета также было близко к нулевому, но осталось положительным - $0,2 млрд.

"Рубль сегодня серьезно сдал позиции к основным валютам, биржевой юань на пике роста побывал выше 12,1 руб., доллар по индикаторам срочного рынка подходил к 90 руб., а на внебиржевом рынке превышал 92 руб. В моменте спрос на иностранные деньги может быть связан с обострением на российском геополитическом контуре. Кроме того, может активнее восстанавливаться импорт, а с ним и спрос на валюту. Также не в пользу нацвалюты играет увеличение с 7 августа чистых продаж юаней в рамках бюджетного правила. Вместе с тем, девальвацию сдерживают высокие ставки в экономике, нормы обязательной продажи экспортной выручки и относительно комфортные цены на нефть, вернувшиеся выше $80 за баррель. Также рубль может поддержать начало подготовки компаний к налоговому периоду. Краткосрочно ждем консолидации юаня чуть выше 12 руб., доллар может двигаться в диапазоне 88-90 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Негативно повлиять на курс рубля по отношению к юаню могли возникшие сложности с проведением российскими импортерами платежей в Китай через китайские банки. Частичный выкуп акций у нерезидентов из дружественных стран, завершившийся 13 августа, может привести к тому, что поступившие за выкуп рубли будут обмениваться на валюту и вывозиться из России. И это событие стало дополнительным драйвером роста курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю. Неясно, будут ли Минфин или ЦБ РФ принимать меры по поддержке рубля. Скорее всего, не будут, так как ослабление рубля выгодно экспортерам и бюджету. Однако завершение процесса вывода нерезидентами полученных в ходе выкупа средств из России (мы ожидаем, что эта процедура может закончиться в третьей декаде августа) и начало налогового периода могут способствовать прекращению падения рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни доллар может колебаться в рамках 89-93 руб., евро - в коридоре 98-102 руб., юань - в коридоре 12,5-13,1 руб.", - говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Цены на нефть усилили снижение на вечерних торгах во вторник. Трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также новости с Ближнего Востока.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $80,8 за баррель, что на 1,8% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,92%, до $78,51 за баррель.

МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно прогнозировало повышение на 974 тыс. б/с.

Таким образом, МЭА ожидает существенного сокращения темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями замедления роста потребления нефти в Китае.

Накануне ОПЕК немного понизила прогнозы повышения спроса на сырье в 2024 и 2025 гг., отметив ослабление экономики КНР.

Банк России во вторник, 13 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 040 млрд рублей (при лимите 3 трлн 040 млрд рублей и спросе 3 трлн 336,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 августа, банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 330 млрд рублей (при лимите 5 трлн 330 млрд рублей и спросе 5 трлн 504,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,87% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 782,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 670 млрд рублей и спросе 782,1 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 августа увеличилась на 70 базисных пунктов - до 17,95% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 5 базисных пунктов, до 16,65% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 2 базисных пункта и во вторник составила 16,54% годовых.