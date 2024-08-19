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Рубль немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0855 руб. (+1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

"По итогам пятницы юань прибавил 0,5%, закончив неделю в районе 12,04 руб. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток китайской валюты удержать позиции выше отметки 12 руб. и продолжить восходящую динамику. Однако уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах, к концу недели юань может вновь отступить ниже 12 руб. и закрепиться в верхней половине диапазона 11,5-12 руб.", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $79,49 за баррель, что на 0,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,43%, до $76,38 за баррель.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

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