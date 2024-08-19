Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4%, лидируют в откате "Русал" и Ozon

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует умеренное снижение "голубых фишек" на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной областях; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2817,58 пункта (-0,38%), индекс РТС - 998,35 пункта (-0,38%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1%.

Подешевели расписки OZON (-1%), а также обыкновенные акции "Русала" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%, "префы" потеряли в цене также 0,8%), ВТБ (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Полюса" (+0,3%), "ТКС Холдинга" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По мнению аналитиков, котировки российских акций в начале торгов понедельника снижаются под давлением как наметившегося ухудшения ситуации на глобальных рынках капитала, в том числе падения мировых цен на нефть, так и ряда внутренних негативных факторов - опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся в последнее время ситуации в приграничных с Украиной областях.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 3%, S&P 500 - почти на 4%, Nasdaq - на 5,3%. Это наиболее значительное повышение с ноября 2023 года. Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 66,9 пункта.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные Японии и ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) по денежно-кредитной политике (ДКП). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Во вторник китайский ЦБ объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение ДКП, однако ждут решения НБК с осторожностью. В июле центробанк снизил ставки до рекордных минимумов, а последние данные по экономике страны были неоднозначными.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 1,77%. Трейдеры фиксируют прибыль после активного ралли, последовавшего за массовыми продажами акций в начале месяца. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $79,45 за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,7%, до $79,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,42%, до $76,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,9%, до $76,65 за баррель.

"В ближайшее время высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится", - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. Это, по его словам, связано с тем, что трейдеры ждут атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране. "Однако сроки сохранения премии за геополитический риск к ценам на нефть будут зависеть от того, повлияет ли ситуация на баланс спроса и предложения на рынке", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

Как считают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ зажат в диапазоне 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи. Несмотря на отсутствие поводов для развития устойчивого восстановления, веских причин для падения также не просматривается. На текущей неделе не исключена возможность повышения индекса в направлении верхней границы диапазона, если ослабление рубля продолжится умеренными темпами, а данные от Росстата по недельной инфляции и индексу цен производителей не покажут неожиданно высокого усиления инфляционного давления.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что район 2800 пунктов по индексу МосБиржи - это примерно 20% от максимумов года, здесь по теории проходит граница "бычьего" и "медвежьего" рынка. Пробой отметки может спровоцировать крупных участников рынка на резкое сокращение "длинных" позиций. Вместе с тем обороты торгов в последние дни маленькие, что говорит об отсутствии агрессивных продаж. Однако и все наблюдаемые в последние недели отскоки заливаются продажами.

"И все же, вероятность дальнейшего падения индекса МосБиржи намного больше, чем его роста. На настроения инвесторов по-прежнему будут сильно давить высокие процентные ставки, ухудшающие экономику бизнеса и делающие сверхпривлекательными вложения в депозиты и облигации. В связи с общей слабостью российского рынка акций, бумаги золотодобытчиков можно держать, но новые покупки делать рискованно. Сегодня с утра золото торгуется вблизи пятничного закрытия. Не радует нефть, которая торгуется под отметкой $80 за баррель. Сопротивление же располагается на доллар выше. Сегодняшняя слабость нефти - еще один повод для попыток уйти под уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи", - полагает Антонов.