Рубль на открытии торгов на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в начале торгов вторника рубль дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня прибавил 1,3 копейки к уровню закрытия понедельника и составил 12,1135 рубля. При этом юань оказался на 0,69 копейки дороже действующего официального курса.

Валютная пара "юань-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 12-12,2 рубля во вторник, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумах с июня и может оставаться выше 12 рублей в отсутствие активизации экспортеров, допускаем тяготение курса к сдержанному росту. На вторник целевым диапазоном по юаню видим 12-12,2 рубля. К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 рублей - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - пишет эксперт.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,64% до $77,15 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,66%, до $73,78 за баррель.

Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа, согласно данным Dow Jones Market Data.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.