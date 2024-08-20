Российский рынок акций закрылся снижением пятые торги подряд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ не смог развить дневную коррекцию и закрылся во вторник умеренным снижением основных индексов пятую торговую сессию подряд, отыгрывая как опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, так и возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях; падение индекса РТС было более сильным за счет обесценения рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 августа, составляет 90,6944 руб. (+1,15 рубля по отношению к 20 августа).

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2768,42 пункта (-0,26%), индекс РТС - 961,6 пункта (-1,53%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,9%.

Подешевели акции "ММК" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,8%), "НЛМК" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), Сбербанка (-1%, "префы" потеряли в цене также 1%), "Норникеля" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусГидро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%), а также обыкновенные акции "Полюса" (+2,6%), "Интер РАО" (+1,5%), ВТБ (+1,1%), "Магнита" (+1%), "ТКС Холдинга" (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Русала" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей. Чистый процентный доход группы во II квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей. Собственные средства группы за квартал увеличились на 6%, до 296 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", основные индексы российского рынка акций в ходе торгов 20 августа локально выходили в плюс в рамках коррекции после четырехдневного снижения; поддержку рынку оказала как локальная стабилизация нефтяных котировок, так и желание ряда участников рынка частично прикрыть "короткие позиции". Вместе с тем к концу торгов активность покупателей снизилась под давлением наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков и вновь развернувшихся вниз нефтяных цен, что в итоге увело индексы МосБиржи и РТС в отрицательную зону. Таким образом, рынок закрылся снижением пятые торги подряд.

Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 по московскому времени составила $77,45 за баррель, что на 0,27% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на 0,2%, до $74,22 за баррель. Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 3%.

"Настрой трейдеров остается "медвежьим". Опасения в отношении перспектив спроса на нефть, связанные главным образом с ситуацией в Китае, сохраняются", - отмечается в обзоре аналитиков ING Уоррена Паттерсона и Эвы Мэнти.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ранее отметил Блинкен, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, и призвал ХАМАС также согласиться на американские предложения. Переговоры "помогли уменьшить беспокойство трейдеров, связанное с рисками для поставок нефти с Ближнего Востока", отмечается в обзоре ING. "Однако нам по-прежнему нужно понять, примет ли сделку ХАМАС, и, если соглашение будет заключено, продержится ли прекращение огня, - пишут Паттерсон и Мэнти. - Нефтяной рынок, вероятно, сохранит чувствительность к тому, как будет развиваться эта ситуация".