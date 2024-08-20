Рубль умеренно подешевел в паре с юанем на фоне нестабильности на рынке нефти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам вторника, рубль подешевел на фоне нестабильной ситуации на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 по московскому времени составил 12,1865 руб., что на 8,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался до 12,1885 руб., что стало новым максимумом с 21 июня.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 1,1516 рубля, до 90,6944 руб., и увеличил курс евро на 1,2685 рубля, до 100,204 руб.

"Рубль сегодня выглядит слабо - юань приближался к 12,2, а доллар по индикаторам срочного рынка подходил к 89,5. Российская валюта несет потери, несмотря на приближение налогового периода. Это может указывать на силу факторов давления - обостренной геополитики и восстановления спроса на валюту со стороны импортеров, налаживающих альтернативные товарно-денежные каналы. Краткосрочно вероятен пробой вверх отметки 12,2 руб. за юань, доллар может выйти за 90. В то же время рубль продолжат сдерживать от обесценивания жесткая денежно-кредитная политика Банка России и относительно комфортный уровень цен на энергоносители", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Рубль снижается четвертую торговую сессию подряд, преодолел отметку 12,15 по отношение к юаню. Слабая динамика рубля обусловлена геополитическими и санкционными факторами, также не исключено, что постепенно начинает восстанавливаться импорт и снижаться экспорт, о чем говорят предварительные данные по платежному балансу. На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 руб., биржевой курс юаня - около 12 руб. Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах во вторник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $77,23 за баррель, что на 0,55% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,51%, до $74,04 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 3%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как ранее отметил Блинкен, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, и призвал ХАМАС также согласиться на американские предложения.

Банк России во вторник, 20 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 766,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 060 млрд рублей и спросе 3 трлн 766,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 августа, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 040 млрд рублей (при лимите 3 трлн 040 млрд рублей и спросе 3 трлн 336,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 августа уменьшилась на 6 базисных пунктов - до 17,59% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 6 базисных пунктов, до 16,99% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,53% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и во вторник составила 16,62% годовых.