Нефтегазовые компании создали "Консорциум технологической независимости индустриального ПО"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крупные индустриальные игроки учредили автономную некоммерческую организацию "Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, АНО "КТН ИПО" учреждено в Москве 20 августа.

Соучредителями консорциума выступили ПАО "Газпром нефть", ПАО "Газпром", АО "МХК "ЕвроХим" (OKPO code: 17902379), ПАО "НОВАТЭК", АО "Росгеология", ООО " СИБУР Диджитал", ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" и ПАО "Транснефть". Ранее летом "Газпром" и "ЕвроХим" раскрывали информацию о рассмотрении советами директоров вопросов об участии в консорциуме.

В качестве основного вида деятельности "Консорциум ТН ИПО" указал консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий. Также упоминаются деятельность по планированию, проектированию, управлению компьютерными системами, техническое регулирование и стандартизация, сертификация; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Как сообщалось, о создании консорциума было объявлено в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На полях ПМЭФ компании подписали соглашение о подготовке к регистрации индустриального консорциума, "который обеспечит 100-процентное покрытие отечественными решениями ИТ-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования".

Консорциум займется обеспечением полного цикла разработки индустриального ПО на основании единых принципов и платформенных решений. В качестве проектного офиса консорциум будет дополнять работу индустриального центра "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование".