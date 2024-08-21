Поиск

ГК "Дело" к 2028 году увеличит мощность контейнерного терминала в Новороссийске в 1,4 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "ДелоПортс" (стивидорный холдинг группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") в рамках программы наращивания мощностей своего контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске приступил к реконструкции глубоководного причала №38.

Как сообщила пресс-служба ГК "Дело", это позволит увеличить пропускную способность НУТЭП на 300 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, до 1 млн TEU (рост на 43% - ИФ).

В сообщении отмечается, что работы будут проводиться без остановки производственного цикла и завершатся к концу 2027 года.

В ходе реконструкции планируется удлинить причальный фронт и создать дополнительные складские площадки. В результате реконструкции длина причала вырастет в 1,5 раза до 600 метров, ёмкость склада на причале – почти в 1,6 раза до 4,83 тыс. TEU.

Глубоководный причал №38 НУТЭП был введен в эксплуатацию в 2019 году. Это позволило увеличить пропускную способность терминала вдвое - до 700 тыс. TEU в год. Общая сумма инвестиций в проект составила $125 млн.

Как сообщалось, в апреле 2024 года НУТЭП объявил конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции причала для увеличения мощности терминала. Цена контракта составляла 7 млрд рублей. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы 13 декабря 2023 года.

В настоящее время НУТЭП осуществляет операции на четырех причалах: двух контейнерных и двух для грузов ро-ро. НУТЭП в прошлом году обработал рекордные 602,5 тыс. TEU, что на 3,4% превысило показатель прежнего рекордного 2022 года.

"ДелоПортс" – холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы – контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".

ДелоПортс Дело Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Киргизский Керемет банк временно прекратил денежные переводы через банки РФ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });