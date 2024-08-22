Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4% в рамках коррекции

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов четверга демонстрирует умеренный рост "голубых фишек" в рамках коррекции, рост обусловлен желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции после пятидневного снижения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли почти на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2778,17 пункта (+0,36%), индекс РТС - 954,5 пункта (+0,36%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), "ТКС Холдинг" (+1,1%), ВТБ (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%, "префы" прибавили в цене 0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%, "префы" выросли в цене на 0,4%), "Русала" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки OZON (+1,2%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов 22 августа умеренно подрастают в рамках коррекции после пятидневного снижения; повышение поддерживается желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции, а также наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. Кроме того, росту российских акций способствует и в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали пересмотренные данные о рынке труда и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, заявило министерство труда США. Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 года. Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и повлиять на его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок. Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться. "Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - говорится в протоколе.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite теряет всего 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,68%. Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется. Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики утром в четверг после снижения до минимумов с января днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $76,1 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,5%, до $76,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене всего на 0,07%, до $71,88 за баррель. В среду контракт упал на 1,7%, до $71,93 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года. Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные по рынку труда Соединенных Штатов.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, индекс МосБиржи в среду обновил минимальные значения с июня 2023 года, однако в середине сессии произошел разворот, и индекс начал восстанавливаться. В результате, несмотря на символические потери в основной сессии, индекс сумел вернуться в небольшой плюс на вечерних торгах. Российский рынок в последние недели демонстрировал относительную слабость, что увеличивает вероятность формирования восходящей коррекции от достигнутых минимумов. Однако эту коррекцию будет трудно реализовать, если цены на нефть продолжат падение.

"Дальнейшее движение как фондового, так и долгового рынков будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и его риторики на следующем заседании. Жесткая риторика или повышение ставки могут привести к продолжению падения рынков. В преддверии заседания ЦБ рынки традиционно демонстрируют настороженность на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики. Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи составляет 2700 пунктов. В случае ускорения инфляции вероятность повышения ставки возрастет, что может привести к пробитию этого уровня. Любые данные о замедлении инфляции могут оказать краткосрочную поддержку индексу, вернув его в коридор 2800-3000 пунктов. Уверенное замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ могут помочь индексу МосБиржи вернуться в коридор 3000-3300 пунктов", - считает Кабаков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что "сегодня точечный спрос на ключевые ценные бумаги может сохраниться, что будет способствовать снятию перепроданности и сохранению инерции к восстановлению рынка. Индекс МосБиржи может попытаться отойти от уровня 2750 пунктов и вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. Но текущий отскок обусловлен, прежде всего, техническими факторами, поэтому пока на рынок в целом смотрим осторожно".