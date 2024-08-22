Мировое производство стали в июле упало на 4,7%, до 153 млн т

В январе-июле выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1,1 млрд тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 3,1% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн, за семь месяцев этого года производство упало на 3%, до 43,1 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

июль 2024 Динамика к июлю 2023 Январь-июль 2024 Динамика к январю-июлю 2023 Всего (71 страна) 152,8 -4,7% 1 107,2 -0,7% Страны ЕС (27) 10,8 5,7% 78,0 1,5% Россия, страны СНГ, Украина 7,5 -0,8% 51,5 0% Россия 6,3* -3,1% 43,1 -3,0% Китай 82,9 -9,0% 613,7 -2,2% Индия 12,3 6,8% 86,4 7,2% Япония 7,1 -3,8% 49,8 -2,8% США 6,9 2,1% 46,9 -1,8% Южная Корея 5,5 -3,4% 37,1 -5,9% Германия 3,1* 4,8% 22,5 4,5% Турция 3,1 4,0% 21,7 14,9% Бразилия 3,1 11,6% 19,4 3,3% Иран 1,8 -18,7% 18,4 2,9%

*предварительные данные