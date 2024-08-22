Мировое производство стали в июле упало на 4,7%, до 153 млн т
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2024 года сократилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 152,8 млн тонн, сообщила организация.
В январе-июле выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1,1 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 3,1% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн, за семь месяцев этого года производство упало на 3%, до 43,1 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|июль 2024
|Динамика к июлю 2023
|Январь-июль 2024
|Динамика к январю-июлю 2023
|Всего (71 страна)
|152,8
|-4,7%
|1 107,2
|-0,7%
|Страны ЕС (27)
|10,8
|5,7%
|78,0
|1,5%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,5
|-0,8%
|51,5
|0%
|Россия
|6,3*
|-3,1%
|43,1
|-3,0%
|Китай
|82,9
|-9,0%
|613,7
|-2,2%
|Индия
|12,3
|6,8%
|86,4
|7,2%
|Япония
|7,1
|-3,8%
|49,8
|-2,8%
|США
|6,9
|2,1%
|46,9
|-1,8%
|Южная Корея
|5,5
|-3,4%
|37,1
|-5,9%
|Германия
|3,1*
|4,8%
|22,5
|4,5%
|Турция
|3,1
|4,0%
|21,7
|14,9%
|Бразилия
|3,1
|11,6%
|19,4
|3,3%
|Иран
|1,8
|-18,7%
|18,4
|2,9%
*предварительные данные