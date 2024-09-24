Мировой выпуск стали в августе упал на 6,5%, до 145 млн тонн

В январе-августе выпуск металла сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 1,251 млрд тонн.

Россия в августе, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 11,5% в годовом выражении, до 5,8 млн тонн, за восемь месяцев этого года производство упало на 4,9%, до 48,5 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

август 2024 Динамика к августу 2023 Январь-август 2024 Динамика к январю-августу 2023 Всего (71 страна) 144,8 -6,5% 1 251,1 -1,5% Страны ЕС (27) 9,1 2,2% 87,2 1,5% Россия, страны СНГ, Украина 7,0 -8,7% 58,1 -1,8% Россия 5,8* -11,5% 48,5 -4,9% Китай 77,9 -10,4% 691,4 -3,3% Индия 12,3 2,6% 98,5 6,5% Япония 6,9 -3,9% 56,7 -2,9% США 7,0 0,7% 53,8 -1,7% Южная Корея 5,5 -2,2% 42,5 -5,5% Германия 2,9 0,5% 25,4 4,0% Турция 3,1 13,8% 24,8 14,8% Бразилия 3,0 7,3 22,4 3,8% Иран 1,4 -9,9% 19,8 1,9%

*предварительные данные