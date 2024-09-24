Мировой выпуск стали в августе упал на 6,5%, до 145 млн тонн
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), сократилось на 6,5% в годовом измерении, до 144,8 млн тонн, сообщила организация.
В январе-августе выпуск металла сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 1,251 млрд тонн.
Россия в августе, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 11,5% в годовом выражении, до 5,8 млн тонн, за восемь месяцев этого года производство упало на 4,9%, до 48,5 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|август 2024
|Динамика к августу 2023
|Январь-август 2024
|Динамика к январю-августу 2023
|Всего (71 страна)
|144,8
|-6,5%
|1 251,1
|-1,5%
|Страны ЕС (27)
|9,1
|2,2%
|87,2
|1,5%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,0
|-8,7%
|58,1
|-1,8%
|Россия
|5,8*
|-11,5%
|48,5
|-4,9%
|Китай
|77,9
|-10,4%
|691,4
|-3,3%
|Индия
|12,3
|2,6%
|98,5
|6,5%
|Япония
|6,9
|-3,9%
|56,7
|-2,9%
|США
|7,0
|0,7%
|53,8
|-1,7%
|Южная Корея
|5,5
|-2,2%
|42,5
|-5,5%
|Германия
|2,9
|0,5%
|25,4
|4,0%
|Турция
|3,1
|13,8%
|24,8
|14,8%
|Бразилия
|3,0
|7,3
|22,4
|3,8%
|Иран
|1,4
|-9,9%
|19,8
|1,9%
*предварительные данные