Рубль чуть дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного слабеет после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8415 руб. (+0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,52 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности - следствия увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни. С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составляет $77,33 за баррель, что на 0,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $73,09 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в американском промсекторе в августе снизился до 48 пунктов с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщила в четверг S&P Global, рассчитывающая этот индикатор. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.