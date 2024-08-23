Рубль в пятницу лишь незначительно опустился к юаню перед выходными днями

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка укрепился на Московской бирже по итогам пятницы, рубль лишь незначительно опустился перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 11,841 руб., что на 0,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,31 копейки, до 91,6012 руб./$1, и уменьшил курс евро на 0,82 копейки, до 101,6125 руб./EUR1.

"За неделю курс рубля укрепился на Московской бирже примерно на 1,7% до 11,84 за юань. В первой половине недели биржевой курс рубля к юаню и курсы Банка России, определяемые на основе внебиржевых сделок, плавно ослабевали. Однако во второй половине недели курс перешел к укреплению, полагаем, на фоне роста продаж валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат на следующей неделе. В связи с этим спред между курсом ЦБ и курсом на внешнем рынке вновь расширился. Так, кросс-курс USDCNY по официальным курсам Банка России на 23 августа достиг 7,63 юаня за доллар, в то время как на внешнем рынке курс остался вблизи 7,14 юаня за доллар. На наш взгляд, на следующей неделе поддержка со стороны налогового периода может помочь рублю закрепиться ниже отметки в 12 за юань, однако впоследствии рубль может продолжить плавное ослабление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

Нефть

Нефть демонстрирует резкий рост вечером в пятницу на "голубиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросли на 2,24%, до $78,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на 2,38%, до $74,74 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают слова Пауэлла о том, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Между тем с начала недели нефть подешевела более чем на 1%.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 августа увеличилась на 28 базисных пунктов - до 17,95% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 7 базисных пунктов, до 17,18% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,59% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в пятницу составила 16,65% годовых.