Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии выросли на 13%

EBITDA ритейлера снизилась на 13%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео - Эльдорадо") по итогам I полугодия получило общие продажи (GMV) в 247 млрд рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В сообщении компании говорится, что ее выручка также продемонстрировала рост на 13% до 202 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 6,4% до 41,6 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась до 20,6% с 21,8% годом ранее.

Согласно презентации ритейлера, EBITDA сократилась на 13% до 6,5 млрд рублей на фоне сезонных колебаний валовой маржи. Маржинальность по EBITDA снизилась до 3,2% с 4,15% в I полугодии 2023 года.

Чистый убыток по итогам полугодия составил 8,5 млрд рублей, увеличившись год к году в 1,8 раза. "Рост чистого убытка обусловлен ростом финансовых расходов из-за повышения ключевой ставки год к году более чем в два раза", - говорится в презентации.

На 30 июня чистый долг группы снизился до 79,3 млрд рублей с 83,4 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня 2024 года составляло 3,86х против 5,26х на 30 июня 2023 года.