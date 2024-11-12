Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" за девять месяцев выросли на 8%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, сообщила группа.

Рост GMV произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику, поясняет компания.

Доля общих онлайн-продаж в GMV группы по итогам 9 месяцев составила 73%, увеличившись на 3,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В III квартале GMV составил 140 млрд рублей против 140,3 млрд рублей годом ранее. Доля онлайн-продаж составила 73%. Как отмечает компания, в III квартале продажи на собственном маркетплейсе электроники повысились на 8,5% - до 5,1 млрд рублей.

Средний чек в III квартале вырос на 15% - с 12,4 тыс. рублей до 14,2 тыс. рублей.

Компания не приводит данных по показателю EBITDA. Отмечается лишь, что в III квартале он рос двухзначными темпами за счет проведенной компанией работы по повышению эффективности бизнес-модели.

"Безусловно, высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает вносить корректировки в результаты группы в III квартале 2024 года, но мы продолжаем работу по оптимизации рабочего капитала и структуры кредитного портфеля. Благодаря улучшению операционных показателей, значение долговой нагрузки Net debt на конец III квартала 2024 года находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 года", - прокомментировала финдиректор "М.Видео-Эльдорадо" Анна Гарманова.

С начала года группа открыла 89 магазинов преимущественно компактного формата и вышла в 20 новых городов. Всего в 2024 году ожидается открытие не менее 100 магазинов "М.Видео", преимущественно компактного формата.