Apple представит новые iPhone 10 сентября, запустит их в продажу 20 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. запланировала презентацию новых iPhone, "умных" часов и наушников AirPods на 10 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания ведет подготовку к этой дате, а продажи новых смартфонов намерена начать 20 сентября.

Apple также активизировала тестирование четырех новых моделей Mac с процессорами M4 для обеспечения их совместимости со сторонними приложениями, отмечает агентство со ссылкой на журналы тестирования, с которыми оно ознакомилось. Обычно новые Mac выпускают примерно через месяц после iPhone.

Акции компании почти не меняются в стоимости на предварительных торгах в понедельник.