Equinor планирует инвестировать до $6,6 млрд в год в месторождения на шельфе Норвегии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая Equinor планирует в период до 2035 года ежегодно инвестировать 60-70 млрд крон ($5,7-6,6 млрд) в месторождения на континентальном шельфе страны, заявило руководство компании на пресс-конференции. Их заявления приводит сайт OilPrice.

Как сказал главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал, нефтяная эпоха Норвегии закончится нескоро.

"Мы наблюдаем долгосрочную кривую спроса на норвежскую нефть и поэтому продолжаем инвестировать", - добавил он.

До 2035 года Equinor намерена поддерживать объем добычи на норвежских шельфовых месторождениях на текущем уровне в 1,2 млн баррелей в сутки, заявил исполнительный вице-президент компании по разведке и добыче в Норвегии Хьетиль Хове.

Также Equinor планирует в этот период бурить на норвежском шельфе по 20-30 разведочных скважин в год, добавил он.