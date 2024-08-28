"СПБ биржа" за I полугодие сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам первого полугодия 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 511,5 млн рублей против 620 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете торговой площадки.

Показатель EBITDA сократился до 157 млн рублей с 1,1 млрд рублей по итогам аналогичного периода 2023 года. Рентабельность по EBITDA составила 10,7% (37,2% в первом полугодии прошлого года).

Собственный капитал "СПБ биржи" увеличился на 1,66%, до 21,3 млрд рублей. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 4,84% (6,09% по итогам первого полугодия 2023 года).

Доходы по услугам и комиссиям сократились на 85,88%, до 116,2 млн рублей, что обусловлено подпаданием компании под санкции США и последовавшей в связи с этим необходимостью прекращения торгов иностранными ценными бумагами, отмечает биржа.

Прямые операционные расходы снизились на 82,09%, до 67,6 млн рублей. Доходы от размещения капитала - процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы - увеличились на 23%, до 1,6 млрд рублей. Позитивное влияние оказал рост процентных ставок, указывает биржа.

Административные расходы остались на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,34 млрд рублей.

Совокупные активы биржи составили 102,19 млрд рублей, из них 56,09 млрд рублей - неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

"Компания сохраняет устойчивое финансовое положение, располагая собственным капиталом, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов", - говорится в релизе торговой площадки.

Биржа добавляет, что на данный момент работает в двух ключевых направлениях: разблокировка клиентских активов и развитие новых направлений деятельности, в частности торговля опционами и цифровыми финансовыми активами.

"СПБ биржа" в ноябре 2023 года попала в санкционный список США, после чего торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Иностранные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за рисков вторичных санкций, сообщала биржа.

Сейчас на "СПБ бирже" продолжаются торги только по ряду российских бумаг. Всего до подпадания под санкции на бирже обращалось свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF.

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.