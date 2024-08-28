S7 в конце сентября начнет летать из Москвы в Дубай

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - S7 Airlines с 30 сентября планирует запустить рейсы из Москвы в Дубай, сообщила компания.

Перелеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам – в международный аэропорт Дубая (DXB), по вторникам, четвергам и субботам – в аэропорт Аль-Мактум (DWC).

На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в бизнесе. Примерное время в пути займет 5 часов 40 минут.

В настоящее время S7 летает в Дубай из Новосибирска: рейсы выполняются четыре раза в неделю.