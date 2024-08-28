Казахстан ограничил импорт яблок до конца 2024 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана ввело временный запрет на ввоз яблок автотранспортом из третьих стран, за исключением стран ЕАЭС, до конца 2024 года.

Это решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщили в пресс-службе кабмина

"Рассмотрен вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана... По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года", - говорится в сообщении.

По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор яблок в Казахстане в 2024 году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Отмечается, что такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства.

В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка.