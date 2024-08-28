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Белорусско-российский товарооборот за полгода превысил $25 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот Белоруссии и России за шесть месяцев превысил $25 млрд, сообщил в среду белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"Ситуация складывается нормально. Мы за полгода превысили $25 млрд. Прирос и наш экспорт в Россию, и российский экспорт в Беларусь", - цитирует премьера пресс-служба белорусского правительства.

"В абсолютных цифрах в долларах наш экспорт прирос на 0,4% (мы по традиции считаем его в долларах, потому что так ведется вся международная торговая статистика). Но у нас контракты с Россией заключаются в российских рублях, выручку мы получаем в белорусских рублях. Так вот, и в российских, и в белорусских рублях показатель экспорта в Российскую Федерацию двузначный. Рост гораздо больший, чем в долларовом исчислении. Я считаю, что так гораздо правильнее считать", - пояснил Головченко.

По его словам, показатели очень неплохие.

"Мы видим, что в июле очень серьезная прибавка произошла в поставках в Российскую Федерацию. Немного сдерживает нас сельскохозяйственный сегмент, потому что в этом году снижение идет в Российской Федерации в целом закупок сельскохозяйственной техники и российских производителей, и белорусских. Это связано с рядом причин, с высокой стоимостью кредитных средств", - заявил белорусский премьер.

"В основном вся сельхозтехника по лизингу в России закупается. Также не очень конъюнктура на зерновом рынке. Поэтому пока по сельскохозяйственной технике есть небольшая просадка, но она компенсирована поставкой других видов техники", - сказал он.

Белоруссия РФ
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