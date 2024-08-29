Скорректированная EBITDA "Русала" в I полугодии выросла в 2,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA ОК "Русал" в первом полугодии выросла в 2,7 раза по сравнению с данными годичной давности, до $786 млн, говорится в сообщении компании.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $749 млн.

Консолидированная выручка "Русала" за шесть месяцев 2024 года снизилась на 4,2% г/г, составив $5,695 млрд при консенсус-прогнозе в $5,65 млрд.

Производство алюминия увеличилось на 2,3% до 1,957 млн тонн, за счет роста выпуска Тайшетским алюминиевым заводом.

Объем продаж алюминия за полугодие сократился на 2,9% до 1,879 млн тонн, при этом производство продукции с добавленной стоимостью упало на 7% до 740 тыс. тонн. Средневзвешенная цена реализации алюминия снизилась на 2,2% до $2,447 тыс. за тонну.

Объем капитальных затрат компании вырос на 23,7% до $516 млн.

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