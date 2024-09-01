Энергопотребление в ЕЭС России в 2024 году может вырасти на 3,3%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России (ЕЭС) в текущем году может составить около 1,16 трлн кВт.ч, сообщается в прогнозных материалах проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем до 2030 года (СиПР), раскрытых в воскресенье "Системным оператором".

"Потребление электрической энергии по ЕЭС России в 2024 году ожидается в объеме 1 158 695 млн кВт.ч, максимум потребления мощности ожидается на уровне 170 085 МВт", - говорится в документе.

По итогам 2023 года потребление в единой энергосистеме составляло примерно 1,12 трлн кВт.ч. Таким образом, речь идет о возможном увеличении показателя на 3,3%.

К 2030 году энергопотребление может вырасти до 1,3 трлн кВт.ч, а максимум - до 186,509 ГВт. "Среднегодовые темпы прироста потребления электрической энергии и максимума потребления мощности относительно 2023 года составят 2,14 % и 1,44 % соответственно", - отмечается в документе.

Прогноз учитывает "свыше 1 400 инвестиционных проектов суммарным потреблением электрической энергии 90 724,8 млн кВт.ч", поясняет оператор.

Объем вводов генерирующего оборудования до 2030 года ожидается на уровне 17,07 ГВт. Из них на АЭС придется 3,85 ГВт, ТЭС - 7,6 ГВт, на ВИЭ - 4,52 ГВт.

Вывести планируется около 2 ГВт мощностей АЭС и еще 3,15 ГВт на ТЭС. В итоге прогнозируемое снижение установленной мощности электростанций в единой энергосистеме и на изолированных территориях составит 5,18 ГВт.