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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Европейские акции слабо изменились в понедельник

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями сессию в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,02% - до 524,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 понизился на 0,15%, итальянский FTSE MIB - также на 0,15%, испанский IBEX 35 - на 0,06%. Германский DAX вырос на 0,13%, французский CAC 40 - на 0,2%.

Инвесторы ждут на этой неделе публикаций важных экономических данных в Европе и США, которые могут дать указания на дальнейшие шаги Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы в вопросах денежно-кредитной политики.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности еврозоны в августе составил 45,8 пункта, по окончательным расчетам HCOB и S&P Global. Он находится на этом уровне третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение до 45,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Промышленный PMI во Франции опустился до 43,9 пункта по сравнению с 44 пунктами в июле, в Германии - до 42,4 пункта с 43,2 пункта.

Акции Rightmove подскочили более чем на 27% и стали лидерами роста в сводном европейском индексе на новости, что австралийская REA Group, контролируемая News Corp Руперта Мердока, рассматривает возможность покупки этого британского оператора портала недвижимости. Объединенная компания стала бы лидером в своей сфере в Австралии и Великобритании, говорится в сообщении REA.

Тем временем цена акций британского ритейлера Kingfisher опустилась на 1% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Стоимость бумаг девелопера Barratt Developments выросла на 3,1% - до 5,13 фунта. Аналитики UBS улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "нейтрального уровня", прогнозируемую цену - до 6,3 фунта с 6,1 фунта.

Цена акций Deutsche Telekom повысилась на 0,7% и достигла максимальной отметки за 23 года.

Наиболее существенный рост на торгах во Франкфурте продемонстрировали акции Vonovia SE (+2%), тогда как капитализация поставщика лабораторного оборудования Sartorius упала на 4,7%. В Париже резко подешевели бумаги Teleperformance (на 3%), тогда как акции фармкомпании Sanofi подорожали на 3,6%.

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