Банк "Точка" начал судебную тяжбу с МТС за товарные знаки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк для предпринимателей АО "Точка" подал в суд по интеллектуальным правам шесть исков против "дочки" ПАО "МТС" – АО "Русская телефонная компания" (РТК). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Два иска уже приняты к производству, заседания по ним запланированы на 7 октября. В материалах одного из дел указано, что финансовая организация требует досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "Точка" в отношении товаров и услуг по 4 классам международной классификации – вследствие его неиспользования. В качестве третьего лица по делу суд привлек Роспатент.

Согласно информации о товарном знаке, право РТК на использование товарного знака "Точка" действует до середины октября 2027 года.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Точки", все шесть исков связаны с товарными знаками "Точка", которые были зарегистрированы РТК.

"По нашим данным, эти знаки компанией уже давно не используются. Чтобы мы могли беспрепятственно использовать товарный знак "Точка", мы были вынуждены обратиться в суд, так как в ходе переговоров не удалось прийти к решению ситуации", - пояснили в пресс-службе финорганизации.

В пресс-службе МТС, в свою очередь, сообщили, что товарные знаки зарегистрированы и используются в рамках действующего законодательства.

"Истец обращался к нам о переуступке прав на данные знаки, но предлагал неприемлемые условия, нарушающие интересы РТК", - добавили в МТС.

РТК управляет розничной сетью МТС. Количество салонов МТС по итогам II квартала 2024 года составляет 4 224.

"Точка" – цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии.