Рынок акций РФ упал ниже 2525п по индексу МосБиржи после локальной коррекции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $74 за баррель), индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2525 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-7,2%) и расписками Globaltrans (-6,6%) после дневного коррекционного отскока выше 2600 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2524,38 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2603,01 пункта), индекс РТС подрос до 897,44 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составил 88,6118 руб. (-1,3895 рубля).

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