Трем десяткам компаний с госучастием рекомендовано не ограничиваться годовой отчетностью

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень компаний с государственным участием, которым рекомендовано с 2025 года составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев.

Соответствующее распоряжение правительства РФ №2405-р опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие от имени РФ права акционера, должны будут обеспечить разработку или актуализацию внутренних документов компаний с целью предусмотреть в них обязанность составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

В соответствующий перечень включена 31 компания, в частности, "АЛРОСА", "Газпром", "Ростелеком", "РусГидро", ПАО "Интер РАО ЕЭС", ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "ДОМ.РФ", АО "Почта России", АО "Роснано", ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", "Росагролизинг", ПАО "Новороссийский морской торговый порт"(НМТП).

Кроме того, правительство рекомендовало аналогично составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность госкорпорации развития ВЭБ.РФ.