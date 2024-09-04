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Урожай продовольственной пшеницы в 2024 г. в РФ больше прошлогоднего

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Подведомственные лаборатории Россельхознадзора в рамках госмониторинга обследовали 42,5 млн тонн пшеницы, из которых 77,1% пришлось на продовольственную.

"Несмотря на ряд неблагоприятных природно-климатических условий, объем продовольственной пшеницы в текущем году составил 32,5 млн тонн (77,1%), что на 5,7% выше показателя аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

В этом году государственный мониторинг зерна проводится в 55 регионах по мягкой пшенице и в 15 регионах - по твердой пшенице. По результатам исследований мягкой пшеницы 11,1 млн тонн (26,5%) отнесены к 3-му классу, 21,3 млн тонн (50,6%) - к 4-му классу, 9,6 млн т (22,8%) - к 5-му классу. При этом из проверенного объема мягкой пшеницы 16,9 тыс. тонн отнесены к категории сильной пшеницы, в том числе к 1-му классу - 3,5 тыс. тонн.

Как поясняет Россельхознадзор, сильная пшеница отличается "высоким содержанием и хорошим качеством клейковины и может использоваться не только самостоятельно для хлебопечения, но и в качестве улучшителя для муки слабых пшениц".

По результатам исследования твердой пшеницы 300 тонн (0,1%) отнесены к 1-му классу, 3 тыс. тонн (1,1%) - ко 2-му классу, 92,1 тыс. тонн (35,1%)- к 3-му классу, 159,3 тыс. тонн (60,7%) - к 4-му классу, 7,8 тыс. тонн (3%) - к 5-му классу.

Россельхознадзор пшеница урожай
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