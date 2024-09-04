Индекс PMI сферы услуг РФ в августе поднялся до 52,3 пункта с 51,1 пункта в июле

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе 2024 года составил 52,3 пункта, поднявшись с июльского значения 51,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый быстрый рост активности в секторе с января 2024 года на фоне улучшения клиентского спроса и увеличения новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе составил 52,1 пункта по сравнению с 51,9 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным отчета, новые заказы росли самыми быстрыми темпами с марта этого года. В свете возросшего клиентского спроса компании увеличивали численность персонала (тринадцатый месяц подряд). Темпы создания рабочих мест стали самыми резкими с января. Сотрудники набиралась на полный рабочий день в свете более высоких требований бизнеса.

Рост численности персонала приводил к дальнейшему сокращению объемов незавершенных работ (пятый месяц подряд). Темпы снижения незавершенных работ оказались самыми высокими с начала 2023 года.

Компании фиксировали рост бремени затрат в августе: это связывалось с повышением цен поставщиков и увеличением фонда заработных плат. Тем не менее темпы инфляции издержек были самыми низкими с мая.

Соответственно росли и отпускные цены, однако более мягкими темпами. Хотя компании и стремились перекладывать более высокие издержки на клиентов, темпы инфляции отпускных цен стали самыми низкими с апреля.

Деловые ожидания респондентов из сферы услуг улучшились с июля. Степень уверенности поднялась до самого высокого за три месяца уровня. Компании выражали надежду на рост активности в ближайшие 12 месяцев с учетом планов по повышению затрат на маркетинг и набору новых сотрудников.