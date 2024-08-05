Индекс PMI сферы услуг РФ в июле поднялся до 51,1 пункта с 47,6 пункта в июне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2024 года составил 51,1 пункта, поднявшись с июньского значения 47,6 пункта и преодолев критическую отметку, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на возобновившийся рост выпуска в секторе темпами, ставшими самыми быстрыми с марта. Возросшую деловую активность компании связывали с улучшившимися условиями спроса и увеличившимися объемами новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле составил 51,9 пункта по сравнению с 49,8 пункта в июне.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.