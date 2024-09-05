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"Яковлев" и Smartavia договорились о поставках до 2035 года 45 самолетов МС-21

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" и авиакомпания Smartavia подписали рамочное соглашение о поставках до 2035 года 45 перспективных самолетов МС-21, сообщила пресс-служба ПАО "ОАК" .

Документ подписан в ходе форума ВЭФ-2024.

"Авиакомпания Smartavia имеет большой опыт успешной эксплуатации иностранных среднемагистральных лайнеров, на смену которым приходит МС-21. Подписав соглашение, мы расширили пул будущих эксплуатантов отечественного лайнера и еще раз подтвердили востребованность наших машин и после 2030 года", - отметил глава "Яковлева" Андрей Богинский по итогам подписания.

Для реализации соглашения стороны планируют провести переговоры с лизингодателем, который приобретет воздушные суда для дальнейшей передачи в финансовую аренду Smartavia.

Начало производства МС-21, по последним официальным данным, ожидается в 2025 году.

Smartavia - частная российская авиакомпания, базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек.

ОАК Яковлев Smartavia МС-21 ВЭФ
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