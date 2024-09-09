Рубль утром слабеет в паре с юанем в ожидании ключевых событий недели

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет в ожидании ключевых событий недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6565 руб. (+3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку до 20% годовых по итогам двух ближайших заседаний 13 сентября и 25 октября, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании будет обсуждать три варианта - сохранение ставки 18% и повышение до 19% и 20%, - прогнозирует эксперт. - Если ЦБ сохранит ключевую ставку 18% или повысит до 19%, то вероятно, оставит сигнал о готовности рассмотреть повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Если ЦБ повысит ставку до 20%, то вероятно, даст нейтральный сигнал о будущих действиях. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода".

Аналитик банка полагает, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года Васильев ожидает снижения ключевой ставки до 14%.

"Мы полагаем, что если ЦБ сохранит ключевую ставку 18%, то в моменте это не окажет значимого влияния на курс рубля, - подчеркивает эксперт. - Если ЦБ повысит ставку до 19-20%, то это может привести к умеренному укреплению рубля. В целом высокая ключевая ставка (18-20%) оказывает поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)".

На взгляд аналитика Совкомбанка, факторы за и против рубля остаются сбалансированными. В целом рубль был стабилен первые 8 месяцев текущего года, и Васильев ожидает, что рубль останется стабильным недалеко от текущих значений до конца года. В свои прогнозы на третий квартал стратег закладывает средний курс рубля на уровне 12 за юань, 89 за доллар и 97 за евро. В свои прогнозы на четвертый квартал закладывается средний курс рубля на уровне 12,5 за юань, 90 за доллар и 99 за евро.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $71,94 за баррель, что на 1,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 1,45%, до $68,64 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский - 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ. Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавших постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".