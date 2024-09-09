Совкомбанк запустил трейдинг нефтепродуктов для российских компаний

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк запустил услугу поставки нефтепродуктов для российских компаний через свое подразделение "Совкомбанк Товарный Трейдинг", сообщила кредитная организация.

"В рамках нового направления компания предоставляет конечным потребителям услуги по обеспечению всеми видами нефтепродуктов, товарному финансированию и хеджированию ценовых рисков. "Совкомбанк Товарный Трейдинг" занимается организацией закупки нефтепродуктов, нефтехимии, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и угля на биржевых торгах СПбМТСБ и по прямым договорам с нефтяными компаниями. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка к проекту, оборот "Совкомбанк Товарный Трейдинг" составил порядка 40 тысяч тонн нефтепродуктов", - отмечается в пресс-релизе.

Клиентами компании являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, представляющие различные секторы экономики. Стратегия заключается в осуществлении как оптовых железнодорожных поставок крупным промышленным потребителям, так и мелкооптовой реализации, поясняет Совкомбанк.

Сбербанк ранее создал подразделение, специализирующееся на сырьевом трейдинге - ООО "СБ сырьевой трейдинг", в июне 2024 года оно начало предлагать услугу поставки топлива с отсрочкой платежа и валютным форвардом на продажу юаней за рубли.