РФ за 8 месяцев увеличила экспорт муки в 1,3 раза до 830 тыс. т

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - РФ за 8 месяцев этого года экспортировала более 830 тыс. тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные экспертов.

Самым крупным покупателем российской муки стал Афганистан, на долю которого пришлось 34,8% экспорта. На втором месте Китай (10%), топ-3 замыкает Ирак (9,2%).

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем поставок российской пшеничной или пшенично-ржаной муки за рубеж может достигнуть 1,7 млн тонн.

Центр также сообщил, что мировой экспорт муки в 2023 году составил 12,3 млн тонн на сумму $6,3 млрд.