Рубль подешевел в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне сильного падения цен на нефть и в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 19:00 составил 12,682 руб., что на 3,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 сентября на 72,74 копейки, до 91,1127 руб., и увеличил курс евро на 59,28 копейки, до 100,4995 руб.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 20,2% и составило $87,9 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июле 2024 года вырос в годовом выражении на 0,7% - до $241,0 млрд, импорт сократился на 7,8%, до $153,1 млрд.

За январь-июль 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $73,1 млрд, в том числе экспорт - $239,2 млрд, импорт - $166,1 млрд.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

"Рубль сегодня продолжил нести умеренные потери, юань отметился на 12,75, а доллар по индикаторам срочного рынка курсирует в районе 90,4. В динамику рубля транслируется снижение стоимости нефти во второй половине лета, откат цен ниже $70 за баррель, вероятно, отразится на курсе с лагом в несколько недель. При этом спрос на иностранную валюту со стороны импортеров может активнее восстанавливаться по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов. Ключевые события недели для валютного рынка - пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (ожидаем ее сохранения на текущем уровне 18%), на внешнем контуре - данные по потребительской инфляции в США за август (ИПЦ), которые выйдут завтра и могут оказать влияние на доллар и динамику сырьевых цен. В ближайшее время ожидает движения юаня к 12,9 руб., официальный доллар может выйти к 91-92", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть теряют более 4% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель впервые с декабря 2021 года.

Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть. Опубликованные во вторник статданные показали резкое замедление темпов роста китайского импорта в августе - до 0,5% с июльских 7,2%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $68,95 за баррель, что на 4,01% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 4,5%, до $65,61 за баррель.

Между тем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с.

Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Трейдеры также следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США накануне сообщил о формировании тропического шторма Франсин в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Банк России во вторник, 10 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 156,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 156,8 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,5 млрд рублей) в среднем по ставке 17,82% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 930 млрд рублей (при лимите 930 млрд рублей и спросе 2 трлн 162,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,77% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 сентября упала на 47 базисных пунктов - до 17,91% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно понедельника на 2 базисных пункта, до 18,22% годовых, версия на три месяца увеличилась также на 2 базисных пункта, до 17,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и во вторник составила 16,95% годовых.