Рост перевозок группы "Аэрофлот" в августе замедлился до 13,4%
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%).
Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%, предельный пассажирооборот - на 13,5%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.
|Показатель
|Август 2024
|Август 2023
|Изм.
|8 мес. 2024
|8 мес. 2023
|Изм.
|Пассажиропоток, тыс. чел.
|5 921,9
|5 220,1
|13,4%
|37 168,3
|31 232,3
|19,0%
|- международные линии
|1 191,7
|934,4
|27,5%
|8 356,9
|5 953,9
|40,4%
|- внутренние линии
|4 730,3
|4 285,6
|10,4%
|28 811,4
|25 278,5
|14,0%
|Пассажирооборот, млн пкм
|15 817,3
|13 655,4
|15,8%
|99 778,6
|80 303,0
|24,3%
|- международные линии
|4 562,5
|3 451,9
|32,2%
|34 810,8
|23 332,8
|49,2%
|- внутренние линии
|11 254,8
|10 203,5
|10,3%
|64 967,7
|56 970,2
|14,0%
|Предельный пассажирооборот, млн ккм
|16 902,3
|14 894,4
|13,5%
|111 205,4
|91 847,1
|21,1%
|- международные линии
|4 946,9
|3 926,2
|26,0%
|40 127,7
|28 302,9
|41,8%
|- внутренние линии
|11 955,5
|10 968,1
|9,0%
|71 077,7
|63 544,2
|11,9%
|Занятость кресел, %
|93,6%
|91,7%
|1,9 п.п.
|89,7%
|87,4%
|2,3 п.п.
|- международные линии
|92,2%
|87,9%
|4,3 п.п.
|86,8%
|82,4%
|4,3 п.п.
|- внутренние линии
|94,1%
|93,0%
|1,1 п.п.
|91,4%
|89,7%
|1,7 п.п.
|Перевезено грузов и почты, т
|23 988,3
|20 933,0
|14,6%
|16,3%
|- международные линии
|6 714,1
|4 881,8
|37,5%
|50 024,3
|36 839,2
|35,8%
|- внутренние линии
|17 274,2
|16 051,3
|7,6%
|9,3%
|Грузооборот, млн ткм
|110,1
|92,7
|18,8%
|724,5
|606,0
|19,6%
|- международные линии
|34,0
|23,8
|43,0%
|259,7
|179,5
|44,7%
|- внутренние линии
|76,1
|68,9
|10,4%
|464,8
|426,5
|9,0%
|Тоннокилометраж, млн ткм
|1 533,6
|1 321,7
|16,0%
|9 704,6
|7 833,3
|23,9%
|- международные линии
|444,6
|334,4
|32,9%
|3 392,6
|2 279,5
|48,8%
|- внутренние линии
|1 089,0
|987,2
|10,3%
|6 311,9
|5 553,8
|13,7%
|Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|2 026,4
|1 781,1
|13,8%
|13 277,4
|10 934,5
|21,4%
|- международные линии
|597,9
|481,0
|24,3%
|4 918,0
|3 496,2
|40,7%
|- внутренние линии
|1 428,4
|1 300,1
|9,9%
|8 359,4
|7 438,3
|12,4%
|Коммерческая загрузка, %
|75,7%
|74,2%
|1,5 п.п.
|73,1%
|71,6%
|1,5 п.п.
|- международные линии
|74,4%
|69,5%
|4,8 п.п.
|69,0%
|65,2%
|3,8 п.п.
|- внутренние линии
|76,2%
|75,9%
|0,3 п.п.
|75,5%
|74,7%
|0,8 п.п.
|Количество рейсов
|38 151
|33 868
|12,6%
|241 131
|208 583
|15,6%
|- международные линии
|6 782
|5 414
|25,3%
|48 241
|37 773
|27,7%
|- внутренние линии
|31 369
|28 454
|10,2%
|192 890
|170 810
|12,9%
|Налет по парку, часов
|105 253
|93 744
|12,3%
|687 624
|587 888
|17,0%
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров (+15,2%), пассажирооборот увеличился на 21%.
В предыдущие месяцы этого года пассажиропоток группы демонстрировал более стремительный рост: в январе он был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление до 14,7%.
По итогам 2024 года "Аэрофлот" рассчитывает перевезти порядка 55 млн человек, сообщил ранее гендиректор компании Сергей Александровский. Это предполагает увеличение показателя к предыдущему году (когда было перевезено 47,3 млн человек) на 16,3%. Предыдущие прогнозы перевозок на этот год были умереннее: сначала ожидалось более 50 млн пассажиров, затем - 53 млн.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.