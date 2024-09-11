Поиск

Рост перевозок группы "Аэрофлот" в августе замедлился до 13,4%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%).

Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%, предельный пассажирооборот - на 13,5%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.

Показатель Август 2024 Август 2023 Изм. 8 мес. 2024 8 мес. 2023 Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 5 921,9 5 220,1 13,4% 37 168,3 31 232,3 19,0%
- международные линии 1 191,7 934,4 27,5% 8 356,9 5 953,9 40,4%
- внутренние линии 4 730,3 4 285,6 10,4% 28 811,4 25 278,5 14,0%
Пассажирооборот, млн пкм 15 817,3 13 655,4 15,8% 99 778,6 80 303,0 24,3%
- международные линии 4 562,5 3 451,9 32,2% 34 810,8 23 332,8 49,2%
- внутренние линии 11 254,8 10 203,5 10,3% 64 967,7 56 970,2 14,0%
Предельный пассажирооборот, млн ккм 16 902,3 14 894,4 13,5% 111 205,4 91 847,1 21,1%
- международные линии 4 946,9 3 926,2 26,0% 40 127,7 28 302,9 41,8%
- внутренние линии 11 955,5 10 968,1 9,0% 71 077,7 63 544,2 11,9%
Занятость кресел, % 93,6% 91,7% 1,9 п.п. 89,7% 87,4% 2,3 п.п.
- международные линии 92,2% 87,9% 4,3 п.п. 86,8% 82,4% 4,3 п.п.
- внутренние линии 94,1% 93,0% 1,1 п.п. 91,4% 89,7% 1,7 п.п.
Перевезено грузов и почты, т 23 988,3 20 933,0 14,6% 16,3%
- международные линии 6 714,1 4 881,8 37,5% 50 024,3 36 839,2 35,8%
- внутренние линии 17 274,2 16 051,3 7,6% 9,3%
Грузооборот, млн ткм 110,1 92,7 18,8% 724,5 606,0 19,6%
- международные линии 34,0 23,8 43,0% 259,7 179,5 44,7%
- внутренние линии 76,1 68,9 10,4% 464,8 426,5 9,0%
Тоннокилометраж, млн ткм 1 533,6 1 321,7 16,0% 9 704,6 7 833,3 23,9%
- международные линии 444,6 334,4 32,9% 3 392,6 2 279,5 48,8%
- внутренние линии 1 089,0 987,2 10,3% 6 311,9 5 553,8 13,7%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм 2 026,4 1 781,1 13,8% 13 277,4 10 934,5 21,4%
- международные линии 597,9 481,0 24,3% 4 918,0 3 496,2 40,7%
- внутренние линии 1 428,4 1 300,1 9,9% 8 359,4 7 438,3 12,4%
Коммерческая загрузка, % 75,7% 74,2% 1,5 п.п. 73,1% 71,6% 1,5 п.п.
- международные линии 74,4% 69,5% 4,8 п.п. 69,0% 65,2% 3,8 п.п.
- внутренние линии 76,2% 75,9% 0,3 п.п. 75,5% 74,7% 0,8 п.п.
Количество рейсов 38 151 33 868 12,6% 241 131 208 583 15,6%
- международные линии 6 782 5 414 25,3% 48 241 37 773 27,7%
- внутренние линии 31 369 28 454 10,2% 192 890 170 810 12,9%
Налет по парку, часов 105 253 93 744 12,3% 687 624 587 888 17,0%

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров (+15,2%), пассажирооборот увеличился на 21%.

В предыдущие месяцы этого года пассажиропоток группы демонстрировал более стремительный рост: в январе он был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление до 14,7%.

Экономика"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетамЧитать подробнее

По итогам 2024 года "Аэрофлот" рассчитывает перевезти порядка 55 млн человек, сообщил ранее гендиректор компании Сергей Александровский. Это предполагает увеличение показателя к предыдущему году (когда было перевезено 47,3 млн человек) на 16,3%. Предыдущие прогнозы перевозок на этот год были умереннее: сначала ожидалось более 50 млн пассажиров, затем - 53 млн.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });