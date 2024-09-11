Рост перевозок группы "Аэрофлот" в августе замедлился до 13,4%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%).

Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%, предельный пассажирооборот - на 13,5%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.

Показатель Август 2024 Август 2023 Изм. 8 мес. 2024 8 мес. 2023 Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 5 921,9 5 220,1 13,4% 37 168,3 31 232,3 19,0% - международные линии 1 191,7 934,4 27,5% 8 356,9 5 953,9 40,4% - внутренние линии 4 730,3 4 285,6 10,4% 28 811,4 25 278,5 14,0% Пассажирооборот, млн пкм 15 817,3 13 655,4 15,8% 99 778,6 80 303,0 24,3% - международные линии 4 562,5 3 451,9 32,2% 34 810,8 23 332,8 49,2% - внутренние линии 11 254,8 10 203,5 10,3% 64 967,7 56 970,2 14,0% Предельный пассажирооборот, млн ккм 16 902,3 14 894,4 13,5% 111 205,4 91 847,1 21,1% - международные линии 4 946,9 3 926,2 26,0% 40 127,7 28 302,9 41,8% - внутренние линии 11 955,5 10 968,1 9,0% 71 077,7 63 544,2 11,9% Занятость кресел, % 93,6% 91,7% 1,9 п.п. 89,7% 87,4% 2,3 п.п. - международные линии 92,2% 87,9% 4,3 п.п. 86,8% 82,4% 4,3 п.п. - внутренние линии 94,1% 93,0% 1,1 п.п. 91,4% 89,7% 1,7 п.п. Перевезено грузов и почты, т 23 988,3 20 933,0 14,6% 16,3% - международные линии 6 714,1 4 881,8 37,5% 50 024,3 36 839,2 35,8% - внутренние линии 17 274,2 16 051,3 7,6% 9,3% Грузооборот, млн ткм 110,1 92,7 18,8% 724,5 606,0 19,6% - международные линии 34,0 23,8 43,0% 259,7 179,5 44,7% - внутренние линии 76,1 68,9 10,4% 464,8 426,5 9,0% Тоннокилометраж, млн ткм 1 533,6 1 321,7 16,0% 9 704,6 7 833,3 23,9% - международные линии 444,6 334,4 32,9% 3 392,6 2 279,5 48,8% - внутренние линии 1 089,0 987,2 10,3% 6 311,9 5 553,8 13,7% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 2 026,4 1 781,1 13,8% 13 277,4 10 934,5 21,4% - международные линии 597,9 481,0 24,3% 4 918,0 3 496,2 40,7% - внутренние линии 1 428,4 1 300,1 9,9% 8 359,4 7 438,3 12,4% Коммерческая загрузка, % 75,7% 74,2% 1,5 п.п. 73,1% 71,6% 1,5 п.п. - международные линии 74,4% 69,5% 4,8 п.п. 69,0% 65,2% 3,8 п.п. - внутренние линии 76,2% 75,9% 0,3 п.п. 75,5% 74,7% 0,8 п.п. Количество рейсов 38 151 33 868 12,6% 241 131 208 583 15,6% - международные линии 6 782 5 414 25,3% 48 241 37 773 27,7% - внутренние линии 31 369 28 454 10,2% 192 890 170 810 12,9% Налет по парку, часов 105 253 93 744 12,3% 687 624 587 888 17,0%

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров (+15,2%), пассажирооборот увеличился на 21%.

В предыдущие месяцы этого года пассажиропоток группы демонстрировал более стремительный рост: в январе он был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление до 14,7%.

По итогам 2024 года "Аэрофлот" рассчитывает перевезти порядка 55 млн человек, сообщил ранее гендиректор компании Сергей Александровский. Это предполагает увеличение показателя к предыдущему году (когда было перевезено 47,3 млн человек) на 16,3%. Предыдущие прогнозы перевозок на этот год были умереннее: сначала ожидалось более 50 млн пассажиров, затем - 53 млн.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.