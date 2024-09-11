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"Домодедово" в I полугодии сократило выручку от обслуживания S7

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 по итогам I полугодия 2024 года осталась крупнейшим по объему выручки клиентом аэропорта "Домодедово", однако доля перевозчика в общих доходах сократилась в годовом выражении на 3 процентных пункта (п.п.) – с 27% до 24%, свидетельствует отчетность аэропорта по МСФО.

В абсолютном выражении выручка "Домодедово" от сотрудничества с S7 за 6 месяцев составила почти 3,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей год назад.

Вторым крупнейшим клиентом "Домодедово" оставались "Уральские авиалинии", при этом их доля в общем объеме выручки аэропорта, напротив, увеличилась – с 11% до 13% (или с 1,7 млрд до 1,9 млрд рублей).

S7, много лет являющаяся крупнейшей базовой авиакомпанией "Домодедово", параллельно развивает региональный хаб в новосибирском "Толмачево". В сентябре прошлого года совладелица S7 Татьяна Филева говорила, что выручка группы от рейсов из Новосибирска приблизилась к уровню доходов от перевозок из Москвы. А в начале этого года S7 объявила о частичном сокращении сотрудников в Московском регионе. После введенных против РФ в 2022 году западных санкций S7 столкнулась со сложностями в обслуживании самолетов Airbus A320neo – часть парка из-за этого была поставлена "на бетон", а расписание полетов сокращено.

В 2024 году S7 планирует перевезти всего более 13 млн пассажиров, сообщал гендиректор группы Дмитрий Куделькин. Относительно прошлого года это меньше на 18%. При этом пассажиропоток компании из Новосибирска, покажет рост, отмечал он, будут также открыты новые маршруты из Иркутска. Московский трафик, по словам Куделькина, будет снижен.

Как сообщалось, общая выручка группы "Домодедово" в I полугодии сократилась на 9% до 14,6 млрд рублей. В частности, доходы от работы в авиационном сегменте (сборы с авиакомпаний за предоставление инфраструктуры) составили 4,5 млрд рублей, как и годом ранее, в сопутствующем сегменте (обслуживание самолетов, пассажиров, грузов, топливозаправка и пр.) – 7,5 млрд рублей против 9,2 млрд рублей, в коммерческом (доходы от сдачи в аренду площадей, рекламных поверхностей, а также от паркинга) – 2,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей.

Операционные расходы группы увеличились почти на 5% до 13,6 млрд рублей. Операционная прибыль упала в 2,3 раза, составив 1,5 млрд рублей, EBITDA – на 21% до 4,6 млрд рублей. Чистый убыток сократился почти в 11 раз до 519 млн рублей. Общий долг "Домодедово" на конец полугодия составил 69,8 млрд рублей против 71,5 млрд рублей на конец 2023 года. Соотношение чистый долг/EBITDA LTM подросло за отчетный период до 4,98х с 4,59х.

Пассажиропоток "Домодедово" в I полугодии, согласно данным Росавиации, сократился на 25,5% до 7,3 млн человек. За 7 месяцев показатель упал также на четверть до 8,9 млн пассажиров.

"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов РФ. Бенефициаром группы является предприниматель Дмитрий Каменщик.

Домодедово S7 Уральские авиалинии
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