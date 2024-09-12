Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в четверг рубль слегка дешевеет к юаню в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6985 руб. (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,88 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, сообщил Росстат. Замедление инфляции в августе было ожидаемым в связи с сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом инфляция в августе превысила ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%.

За январь-август 2024 года цены выросли на 5,27% (в августе 2023 года инфляция составила 0,28%, а за январь-август 2023 года - 3,70%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 сентября.

Инфляция в стране со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%).

С начала месяца рост цен в России к 9 сентября составил 0,08%, с начала года - 5,35%.

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 19% годовых на заседании 13 сентября высока, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в указанном месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п. - до 19% - на заседании Банка России в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин". Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. Примерно 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,4%, до $71,59 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI у этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,35%, до $68,21 за баррель.

В четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.