GM и Hyundai планируют партнерство в производстве машин и в зеленых технологиях

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобилей General Motors и южнокорейская Hyundai Motor подписали соглашение о намерениях рассмотреть возможности для сотрудничества в сфере производства автомобилей, цепочек поставок и "зеленых" технологий.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, таким образом они рассчитывают сократить расходы и ускорить вывод на рынок новейших технологий.

В том числе компании обсудят возможность совместной разработки и производства пассажирских и грузовых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, а также технологий для электромобилей и автомобилей на водородном топливе. Они также планируют совместные закупки стали и сырья для аккумуляторов.