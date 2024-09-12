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GM и Hyundai планируют партнерство в производстве машин и в зеленых технологиях

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобилей General Motors и южнокорейская Hyundai Motor подписали соглашение о намерениях рассмотреть возможности для сотрудничества в сфере производства автомобилей, цепочек поставок и "зеленых" технологий.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, таким образом они рассчитывают сократить расходы и ускорить вывод на рынок новейших технологий.

В том числе компании обсудят возможность совместной разработки и производства пассажирских и грузовых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, а также технологий для электромобилей и автомобилей на водородном топливе. Они также планируют совместные закупки стали и сырья для аккумуляторов.

General Motors Hyundai GM США Южная Корея
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