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ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны, сохранив оценку инфляции в 2024-2026 гг.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,8% с ожидавшихся в июне 0,9%.

Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,3% с 1,4%, на 2026 год - до 1,5% с 1,6%, говорится в сообщении регулятора по итогам сентябрьского заседания.

Между тем ЕЦБ оставил без изменения оценку темпов роста потребительских цен: на 2,5% в этом году, на 2,2% в 2025 году и на 1,9% в 2026 году.

ЕЦБ
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